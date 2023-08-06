В Донецке на улице 60 лет СССР, возле магазина «Сказка», обстрелом ВФУ ранен мужчина

Пострадавших госпитализировали Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сегодня, 6 августа, в Донецке ранены четыре мирных жителя. Об этом говорится в сводках Представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Донецк (Куйбышевский район): по ул. 60 лет СССР, возле магазина «Сказка» ранен мужчина 1951 г.р. Возле рынка «Азотный» ранены мужчины 1960 и 1966 г.р. Донецк (Кировский район): по ул. Третьякова, 30 ранен мужчина 1985 г.р. Старомихайловка: по ул. Горького, 2 ранен мужчина 1960 г.р., - сообщают эксперты СЦКК.

Задокументированы разрушения:

Куйбышевский район: Дворец культуры "Смолянка" по ул. 60-летия СССР, 10 "а"; торговый павильон на пересечении ул. 60-летия СССР и ул. Сомова; магазин "Геркулес-Молоко" по ул. 60-летия СССР, 24 "а"; магазин "Шахтерская птицефабрика" по ул. 60-летия СССР, 9 "а"; ул. 60-летия СССР, 28 - многоквартирный жилой дом.

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