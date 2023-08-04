В ДНР до конца 2023 года ЗАГСы заработают в новом формате

К концу 2023 года в ДНР должен заработать единый государственный реестр записей актов гражданского состояния Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

К концу 2023 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях должен заработать единый государственный реестр записей актов гражданского состояния. Об этом сообщает Председатель Правительства России Михаил Мишустин, который подписал распоряжение о выделении федерального финансирования на эти цели.

- За счет федеральных средств будут закуплена сертифицированная компьютерная техника, обеспечивающая доступ к реестру около тысячи новых сотрудников ЗАГС и увеличена мощность IT-инфраструктуры, - отмечает Михаил Мишустин.

Он добавил, что финансирование также пойдет на закупку специальных принтеров и обучение новых пользователей сервисов ЕГР. Все работы планируют завершить до конца 2023 года. В четырех новых регионах создадут 139 отделений органов записей актов гражданского состояния.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике внедрят систему видеонаблюдения и фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения, которая должна повысить безопасность движения в регионе.

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