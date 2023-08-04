В ДНР завершили реконструкцию вокзального комплекса железнодорожной станции Углегорск

Завершена масштабная реконструкция вокзального комплекса железнодорожной станции Углегорск. Фото: Минтранс ДНР

В Донецкой Народной Республике силами СП «Дирекция по эксплуатации зданий и сооружений» и ГУП ДНР «Донецкая железная дорога» завершили реконструкцию вокзального комплекса железнодорожной станции Углегорск. Об этом сообщает министерство транспорта региона.

- Проект, разработанный изыскательским институтом железнодорожного транспорта «ДОНЖЕЛДОРПРОЕКТ», предусматривал практически полное обновление Углегорского вокзального комплекса. Была выполнена перекладка фронтона, восстановлены разрушенные наружные и внутренние стены, смонтированы новые плиты перекрытия, заменена кровля, установлены стеклопакеты на окнах, выполнены другие работы, - отмечают в ведомстве.

В Минтрансе ДНР подчеркнули, что восстановление начали еще в апреле 2019 года. В скором времени, пассажиры смогут использовать данный комплекс, который обеспечит им высокий уровень комфорта.

- К услугам тех, кто будет путешествовать по железной дороге новый зал ожидания, билетные кассы, благоустроенная территория, удобная платформа для посадки, - добавили в министерстве транспорта ДНР.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР внедрят систему видеонаблюдения и фото-видеофиксации нарушений ПДД

Премьер-министр ДНР сообщил, что система видеонаблюдения и фото-видеофиксации повысит безопасность движения в Республике (подробнее)