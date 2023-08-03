Российские войска уничтожили пусковую установку ЗРК «Бук» ВСУ в ДНР

ВС РФ уничтожили ЗРК «Бук» ВСУ в ДНР Фото: Александр КОЦ

Российские войска за прошлые сутки уничтожили пусковую установку ЗРК «Бук» украинской армии в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- В районе населенного пункта Мемрик Донецкой Народной Республики уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук», - рассказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что за сутки противовоздушная оборона перехватила 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и две противорадиолокационные ракеты HARM. Также противник потерял 38 беспилотных летательных аппаратов.

Напомним, что экипажи российских танков 1 Славянской бригады ежедневно уничтожают вооруженные формирования Украины на Авдеевском направлении. Слаженная работа с аэроразведкой держит врага в напряжении каждый день. Боевые машины, в сопровождении квадрокоптеров, которые ведут наблюдение за противником, подавляют огневые точки и позиции ВСУ.

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