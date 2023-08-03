ВСУ за 12 часов выпустили по Донецку 50 снарядов калибром 155 миллиметров

За 12 часов Донецк 16 раз подвергся обстрелам со стороны ВФУ (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за 12 часов выпустили по столице ДНР 50 снарядов калибром 155 миллиметров. Об этом сообщает глава города Донецка Алексей Кулемзин, со ссылкой на данные представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- За период с 21:00 2 августа до 9:00 3 августа, по информации СЦКК ДНР, город Донецк 16 раз подвергся обстрелам со стороны украинских фашистов. В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов, укронацисты выпустили 50 снарядов калибром 155 мм, - написал в телеграм-канале мэр города.

Напомним, что за 2 августа вооруженные формирования Украины ранили восемь жителей ДНР, в том числе ребенка 2006 года рождения. За сутки были повреждены девять жилых домостроений, а также пять объектов гражданской инфраструктуры. Под огнем украинских боевиков оказались Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка.

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