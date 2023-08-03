СЦКК ДНР: За сутки ВСУ ранили восемь жителей Республики

За сутки СЦКК ДНР сообщили о 74 фактах ведения огня со стороны ВФУ (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

За 2 августа вооруженные формирования Украины ранили восемь жителей ДНР, в том числе ребенка 2006 года рождения. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Поступили сведения о ранении восьми гражданских лиц, в том числе ребенка 2006 года рождения в Куйбышевском и Кировском районах Донецка, Ясиноватой и Никитовском районе Горловки. Повреждены девять жилых домостроений в Куйбышевском и Петровском, Киевском и Кировском районах Донецка, а также пять объектов гражданской инфраструктуры, - отмечают в ведомстве.

За сутки СЦКК ДНР сообщало о 74 фактах ведения огня со стороны украинских боевиков. Под огнем оказались Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка.

- На Донецком направлении противник совершил 48 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На Горловском 14 обстрелов из артиллерии 152 мм. На Ясиноватском 12 обстрелов из артиллерии 155 мм. Выпустив 279 единиц различных боеприпасов, - добавили военные эксперты.

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