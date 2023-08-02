Попавшую под обстрел ВСУ школьницу из Горловки успешно прооперировали кузбасские врачи

Врачи успешно извлекли осколок и наложили косметические швы. Фото: Минздрав РФ

Кузбасские врачи успешно извлекли осколок снаряда из тела девочки из Горловки, которая попала под обстрел ВСУ в мае. Теперь ребенок сможет нормально ходить. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения РФ.

— Один из осколков глубоко находился, и ребенок был к нам госпитализирован. Выполнена успешная операция по извлечению данного фрагмента. Быстро. Благодаря использованию нашей операционной техники осколок удален. Реабилитационный период короткий, рана заживет за 5-7 дней, и все будет хорошо, — рассказал заведующий хирургическим отделением КОДКБ им. Ю. А. Атаманова Владислав Баковский.

Врач отметил, что первичную хирургическую обработку провела хирург Екатерина Барредо, но этого оказалось недостаточно — осколок глубоко застрял в области тазобедренного сустава и ребенку потребовалась более сложная операция. После непродолжительного восстановления ребенок сможет нормально ходить.

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