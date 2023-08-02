ВСУ ранили семь мирных жителей ДНР за день

За день семь мирных жителей региона стали жертвами обстрелом ВСУ, им оказывают необходимую медпомощь (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины выпустили по Донецкой Народной Республике порядка 230 различных боеприпасов за день. В результате обстрелов пострадали семь мирных жителей. Подросток, раненный в Горловке, находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

— Семь человек получили ранения в результате обстрелов со стороны Украины, среди них подросток, находится в состоянии средней степени тяжести. В Кировском районе Донецка зафиксирован случай подрыва на противопехотной мине «Лепесток». Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, — отметил глава региона. — Повреждены девять жилых домостроений в Куйбышевском, Кировском, Киевском и Петровском районах Донецка, пять объектов гражданской инфраструктуры — в Горловке и Донецке.

Денис Пушилин подчеркнул, что за день боевики 63 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики с применением реактивной артиллерии калибром 122 мм и ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм.

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