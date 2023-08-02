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НовостиПолитика2 августа 2023 19:05

ВСУ ранили семь мирных жителей ДНР за день

Украинские боевики выпустили по ДНР 230 боеприпаса за один день
Виктория ПОДАРОВА
За день семь мирных жителей региона стали жертвами обстрелом ВСУ, им оказывают необходимую медпомощь (архивное фото)

За день семь мирных жителей региона стали жертвами обстрелом ВСУ, им оказывают необходимую медпомощь (архивное фото)

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины выпустили по Донецкой Народной Республике порядка 230 различных боеприпасов за день. В результате обстрелов пострадали семь мирных жителей. Подросток, раненный в Горловке, находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин.

— Семь человек получили ранения в результате обстрелов со стороны Украины, среди них подросток, находится в состоянии средней степени тяжести. В Кировском районе Донецка зафиксирован случай подрыва на противопехотной мине «Лепесток». Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь, — отметил глава региона. — Повреждены девять жилых домостроений в Куйбышевском, Кировском, Киевском и Петровском районах Донецка, пять объектов гражданской инфраструктуры — в Горловке и Донецке.

Денис Пушилин подчеркнул, что за день боевики 63 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики с применением реактивной артиллерии калибром 122 мм и ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм.

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