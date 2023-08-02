«Единая Россия» разрабатывает для ДНР Стратегию возрождения и развития

Для ДНР разработали стратегию возрождения и развития Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Для Донецкой Народной Республики партия «Единая Россия» разрабатывает Стратегию возрождения и развития. Об этом сообщил временно исполняющий Главы ДНР, секретарь Донецкого регионального отделения ЕР Денис Пушилин на I Конференции регионального отделения.

- Это одна из государственных задач — добиться, чтобы цены на основные товары в ДНР были точно не выше, чем в других соседних регионах России. Она входит в Стратегию возрождения и развития Республики, работа над которой в настоящий момент активно продолжается, и о которой я намерен сегодня говорить с вами, - отметил врио Главы ДНР.

Денис Пушилин добавил, что данная стратегия создана на основе обращений жителей, принятых в процессе встреч с активистами «Единой России» и она является поистине народной стратегией.

Напомним, что премьер-министр ДНР Евгений Солнцев заявил, что более тысячи многоквартирных домов в Мариуполе подключили к газоснабжению. Также он проверил ход восстановления образовательных объектов в городе, которые отремонтируют к новому учебному году.

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