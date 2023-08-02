В ДНР рассказали, на каких условиях Фонд развития промышленности оказывает поддержку производителям

Денис Пушилин провел встречу с генеральным директором ФРП Сергеем Власовым (справа). Фото: АГ ДНР

Тридцать пять предприятий уже обратились в Фонд развития промышленности (ФРП) ДНР за грантами. На каких условиях Фонд оказывает поддержку производителям, стало известно во время встречи врио Главы Республики Дениса Пушилина с генеральным директором ФРП Сергеем Власовым.

Руководитель региона подчеркнул необходимость использования существующего опыта других субъектов Российской Федерации.

- Такой инструмент как Фонд развития промышленности, который был создан по инициативе Министерства промышленности Российской Федерации, действительно себя хорошо зарекомендовал, – отметил врио Главы ДНР.

Он добавил, что это дополнительные возможности, которые позволяют развиваться предприятиям, пополнять их оборотные средства с учетом займов и грантов.

Сергей Власов рассказал, что 17 мая Народным Советом был принят Закон о промышленной политике, который открыл возможность по оказанию государственной поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности, в том числе, и по линии ФРП. Распоряжением Правительства незамедлительно было принято решение о создании Фонда развития промышленности ДНР. И уже 27 июля Фонд прошел государственную регистрацию в Министерстве юстиции РФ.

Сергей Власов подчеркнул, что программой социально-экономического развития ДНР предусмотрено 5 млрд рублей на финансирование Фонда на 2023-2025 гг., а также сообщил о направлениях, по которым Фонд может оказывать поддержку.

- Это займы и гранты. Займы выдаются предприятиям любой формы собственности, в зависимости от цели. Например, на инвестиционные цели выдаются под 1% годовых — это беспрецедентная норма — сроком до 7 лет, при условии софинансирования в размере 10%. Объем финансирования по линии Фонда может составлять от 5 до 100 млн рублей при общем бюджете проекта не менее 6 млн рублей.

Также Фонд может выдавать займы на финансирование оборотных средств — в этом случае они выдаются под 2% годовых, сроком до 3 лет, при соблюдении остальных условий. Предприятиям пищевой промышленности могут выдаваться займы под 1% годовых на приобретение именно оборудования российского производства — тоже от 5 до 100 млн рублей, сроком до 7 лет.

Также Фонд имеет возможность выдавать гранты. Они выдаются предприятиям с государственным участием не менее 50%.

- Срок реализации проекта должен быть до 7 лет, — доложил гендиректор ФРП. — На сегодняшний день обратилось за такой помощью 35 предприятий, у которых в пуле 43 проекта на общий объем 2,6 млрд рублей. Высокая степень готовности у 16 предприятий.

Сергей Власов добавил, что для повышения эффективности республиканского Фонда проработан с федеральным Фондом развития промышленности вопрос заключения соглашения о совместном финансировании проектов. Это позволит оказывать государственную поддержку и по линии федерального Фонда.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из порта Мариуполя отправлена первая партия промышленной продукции, произведенной в ДНР

Судно загрузили арматурой и профилем, которые выпускает Макеевский металлургический комбинат (подробнее)