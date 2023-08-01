Из порта Мариуполя отправлена первая партия промышленной продукции, произведенной в ДНР

Судно ушло в Ростов-на-Дону с металлургической продукцией, произведенной в Макеевке. Фото: Минстрой ДНР

Мариупольский морской торговый порт впервые отгрузил металлопродукцию, произведенную в ДНР. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Республики.

Судно, которое доставило в Мариуполь из Ростова-на-Дону 1,9 тысячи тонн строительных материалов для восстановления объектов в новых регионах, обратно ушло с металлургической продукцией, произведенной в Макеевке, Енакиево и Алчевске.

- Очередное важное событие как для Мариупольского порта, так и в целом для Республики. Продукция, которая была произведена на республиканских предприятиях, отправляется в регионы нашей огромной страны. Это говорит о том, что наши производители постепенно раскрывают и наращивают свой производственный потенциал, что в свою очередь положительно сказывается на развитии экономики региона, - прокомментировал министр транспорта ДНР Владимир Тужилин, который принял участие в отгрузке.

Он отметил, что планируется в дальнейшем нарастить объемы обработки металлопродукции в порту. А с начала года порт перевалил уже свыше 44 тысяч тонн разного вида грузов. В том числе железобетонных конструкций – 7,3 тыс. тонн, порядка 26 тыс. тонн зерна и более 11 тыс. тонн стройматериалов.

Все три металлургических комбината входят в состав Южного горно-металлургического комплекса (ЮГМК). Изготовлением арматуры и профиля занимаются в Макеевке из металла, выплавленного в Енакиево и Алчевске. Алчевский меткомбинат одним из первых в ЛНР стал участником свободной экономической зоны (СЭЗ).

А в ДНР компания «ЮГМК Донецк» присоединилась к свободной экономической зоне с инвестиционным проектом на более чем 4 млрд рублей.

— Инвестиционный проект предполагает модернизацию основных средств и восстановление мощностей металлургических предприятий, обновление всей технологической цепочки и структурных подразделений. Общий объем инвестиций составит более 4 миллиардов рублей, — сообщил премьер-министр Республики Евгений Солнцев.

Он добавил, что предусмотрено создание более 200 новых рабочих мест. А главное – модернизация позволит металлургам ДНР нарастить производство чугуна и жидкой стали, увеличить реализацию своей продукции.

- Вопреки всему Донбасс снова становится индустриальным регионом! – подчеркнул премьер-министр.

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