В троллейбусах двух маршрутов Донецка начал действовать безналичный проезд по карте «Тройка»

Заместитель министра транспорта Артем Бафанов проверил, как работает карта «Тройка».

На троллейбусных маршрутах №2 и №17 Донецка сегодня, 1 августа, начал действовать безналичный проезд по карте «Тройка». Об этом сообщили в Министерстве транспорта ДНР.

- С 1 августа 2023 года по маршрутам №2 и №17 действует безналичная система оплаты, - заявили в Минтрансе.

Накануне важного для жителей события заместитель министра транспорта Артем Бафанов проверил, как осуществляется монтаж валидаторов - специальных электронных устройств, предназначенных для оплаты проезда в муниципальном транспорте Донецка.

Монтаж валидаторов выполнялся силами ГК «Донтех». Параллельно, в кассах «Автовокзалов Донбасса» и точках продажи была организована продажа транспортных карт «Тройка».

В Минтрансе напомнили, что для проезда на двух маршрутах необходимо иметь карту «Тройка», которую можно приобрести:

- АС «Крытый Рынок» (бул. Шевченко, 6Б);

- АВ «Южный» (пл.Коммунаров,4);

- гостиница «Централь» (ул. Артема,87);

- гостиница «Донбасс Палас» (ул. Артема,80);

- гостиница Park Inn by Radisson (бул. Пушкина,4);

- центральный офис «ГК ДОНТЕХ» (ул. Челюскинцев,174).

Для удобства пользователей маршрутов №2 и №17, 1 августа с 8.00 до 10.00 ГК «ДОНТЕХ» было организовано бесплатное распространение карт при условии пополнения баланса на 100 рублей в троллейбусах. Справки по телефону – 477.

В будущем планируется перевод всего муниципального транспорта Донецка на безналичную систему оплаты. Пассажиры льготных категорий могут ездить в троллейбусах в обычном режиме.

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