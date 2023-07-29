Три новых автобусных маршрута свяжут ДНР с другими регионами России

Новые автобусные маршруты соединят ДНР и ЛНР с другими регионами России Фото: Мария ЛЕНЦ

В Донецкой Народной Республике появится три новых автобусных маршрута, которые будут связаны с другими регионами России. Регулярные пассажирские перевозки будут между Ростовом-на-Дону и Донецком. Об этом сообщает Министерство транспорта Российской Федерации.

- В реестре межрегиональных маршрутов регулярных перевозок Минтранса России зарегистрированы 13 новых автобусных маршрутов, которые будут осуществлять перевозки пассажиров между ДНР, ЛНР и другими регионами России, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что десять новых маршрутов соединят город Стаханов, ЛНР, с Москвой, город Краснодон, ЛНР — с Донецком. Также из подмосковных Мытищ будут ходить автобусы в город Стаханов, а из Симферополя, Крым — в Луганск.

Кроме того, появится три новых маршрута, которые будут осуществлять регулярные пассажирские перевозки между Ростовом-на-Дону и Донецком.

Регулярные пассажирские перевозки будут между Ростовом-на-Дону и столицей ДНР Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Всего на сегодняшний день в реестре межрегиональных маршрутов регулярных перевозок Минтранса России зарегистрированы 28 маршрутов, соединяющих города Луганской Народной Республики с городами Краснодарского края, Ростовской и Московской областей, Москвой, Ростовом-на-Дону и Донецком, и три маршрута из Ростова-на-Дону в столицу Донецкой Народной Республики, - добавили в Минтрансе России.

Напомним, что в Ясиноватой возобновил работу автобусный маршрут № 106 «Ясиноватая – Донецк». Движение по этому маршруту, связывающему Ясиноватую с Донецком, было приостановлено в феврале прошлого года с началом специальной военной операции.

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