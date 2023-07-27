Сотрудники Минтранса ДНР провели повторный мониторинг транспортных средств в Донецке

Сотрудники Минтранса провели повторный мониторинг транспортных средств на межрегиональных маршрутах в Донецке. Фото: Минтранс ДНР

27 июля сотрудники Минтранса провели повторный мониторинг транспортных средств на межрегиональных маршрутах в Донецке. Инспекционные рейды прошли на автовокзале «Южный». Об этом сообщает министерство транспорта Донецкой Народной Республики.

- Инспекционные рейды прошли в Донецке на автовокзале «Южный». Сотрудники отдела контроля (надзора) на транспорте Минтранса ДНР провели повторный осмотр автобусов, отправляющихся из Республики в Ростов-на-Дону, Москву, Воронеж и другие города Российской Федерации, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что при повторной проверке особое внимание обращалось на исправление ранее выявленных недостатков. В ходе рейда выяснилось, что большая часть выявленных ранее недостатков, была устранена. Нарушений в части технического и санитарного состояния салонов транспортных средств в ходе мониторинга выявлено не было.

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