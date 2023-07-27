В Донецком педуниверситете появится курс по преподаванию русского языка для иностранных студентов

В ДГПУ появится курс по преподаванию русского языка как иностранного. Фото: Пушилин/ТГ

В Донецком государственном педагогическом университете появится курс по преподаванию русского языка для иностранных студентов. Об этом ДАН сообщил ректор ФГБОУ ВО «ДГПУ» Светлана Кочетова.

- У нас разрабатывается эта программа — преподавания русского языка как иностранного. Там будет своя система, в начале будет подготовительный курс по русскому языку, потом мы их будем обучать, чтобы иностранные студенты вернулись к себе и преподавали русский язык, - отметила ректор.

Светлана Кочетова добавила, что в 2023 году пройдут курсы повышения квалификации для педагогов, которые в дальнейшем будут вести этот предмет. Все студенты, заканчивающие специальность «Русский язык», получают право преподавать его как иностранный.

- Например, наши студенты заканчивают специальность «Русский язык», и они, кроме того, что получат соответствующий диплом, получат удостоверение на право преподавать русский язык как иностранный. Это сначала будет как курсы повышения квалификации, а потом будет образовательная программа — бакалавриат, все как обычно. Будем учить по такой специальности, — пояснила Кочетова.

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