Вице-премьер ДНР рассказала о задачах при модернизации органов соцзащиты

Модернизация органов соцзащиты в ДНР уже началась. Фото: Пушилин/ТГ

Вице-премьер Донецкой Народной Республики Лариса Толстыкина рассказала о первоочередных задачах при модернизации органов социальной защиты в регионе. Одна из них — максимальное сохранение кадрового потенциала.

— Нам предстоит выстроить новую систему соцзащиты в соответствии с российскими стандартами. И первоочередная задача, которую мы перед собой ставим в процессе реформирования – это максимально сохранить кадровый потенциал, сохранить специалистов, которые имеют многолетний практический опыт, знают и любят свою работу, — отметила заместитель председателя Правительства ДНР.

Лариса Толстыкина отметила, что важно также сделать переходный процесс незаметным для людей.

— Но самое главное – это сделать процесс модернизации незаметным для людей, которых обслуживают органы социальной защиты, ведь комфорт наших граждан стоит для нас на первом месте, — рассказала вице-премьер в своем телеграм-канале.

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