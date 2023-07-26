В Ясиноватой возобновил работу 106-й автобусный маршрут, связывающий город с Донецком

Из Ясиноватой в Донецк отправились первые рейсы. Фото: Минтранс ДНР

В Ясиноватой возобновил работу автобусный маршрут № 106 «Ясиноватая – Донецк». Об этом сегодня сообщили в Министерстве транспорта ДНР.

Движение по этому маршруту, связывающему Ясиноватую с Донецком, было приостановлено в феврале прошлого года с началом специальной военной операции.

НА ОСТАНОВКАХ УСТАНОВИЛИ ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

- Для урегулирования вопроса возобновления движения по маршруту Министерством транспорта ДНР проводилась работа совместно с администрацией города Ясиноватая. В июне этого года муниципальное унитарное предприятие «Эко-комфорт-сервис» администрации Ясиноватой получило лицензию на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами. Затем администрацией города была проведена работа по подбору водителей и обустройству защитных сооружений на остановочных пунктах, - говорится в сообщении Минтранса.

ПОКА В ТЕСТОВОМ РЕЖИМЕ

26 июля из Ясиноватой в Донецк отправились первые рейсы. Движение автобусов по данному маршруту временно, до стабилизации обстановки, будет осуществляться в тестовом режиме.

Ранее мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко сообщал, что у города есть пять автобусов для 106-го маршрута. Как только будет получена лицензия, этот маршрут начнет работу.

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