Сухопутный коридор по территории Республики в направлении Крыма открыт круглосуточно. Фото: Минтранс ДНР

Проехать по сухопутному коридору, который проходит по территории Донецкой Народной Республики, можно в любое время суток. Автомобильное сообщение с Крымом для транзитного транспорта осуществляется по альтернативному сухопутному маршруту Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону - Мариуполь - Мелитополь - Симферополь.

Сухопутный коридор по территории Республики в направлении Крыма открыт круглосуточно. Фото: Минтранс ДНР

Обстановка на дорогах ДНР в сторону Крыма на 26 июля 2023 года: на подъезде к "Весело-Вознесенке"

- Движение осуществляется в штатном режиме, - подчеркнули в Министерстве транспорта ДНР. - Обращаем внимание автомобилистов, что на подъезде к пункту пропуска «Весело-Вознесенка» в Новоазовском районе работает перехватывающая парковка, на которой размещен мобильный пункт МЧС, где можно получить в случае необходимости медицинскую помощь, есть Wi-Fi.

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Ситуация на дорогах ДНР в сторону Крыма находится на контроле председателя Правительства Республики Евгения Солнцева.

Мобильный пункт спасательного ведомства. Фото: МЧС ДНР

- Благодаря четким и слаженным действиям всех служб и министерств транспортный коридор работает. Движение осуществляется в нормальном режиме в обоих направлениях. На случай возникновения внештатных ситуаций всеми службами отработаны алгоритмы действий, - прокомментировал Евгений Солнцев.

Мобильный пункт спасательного ведомства. Фото: МЧС ДНР

Мобильный пункт спасательного ведомства. Фото: МЧС ДНР

По данным Минтранса ДНР, при планировании поездок в Крым необходимо учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение необходимых проверок. Если вы попали в сложную дорожную ситуацию, ДТП или вам необходима экстренная помощь, круглосуточно обращайтесь по телефонам горячих линий:

МВД по Донецкой Народной Республике: +7 (949) 302-56-66, +7 (949) 303-47-17, +7 (856) 335-40-20.

Управление ГИБДД МВД по Донецкой Народной Республике: +7 (949) 361-73-78.