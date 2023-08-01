ВСУ ранили девочку 2010 года рождения в Пантелеймоновке

В результате украинской агрессии в Пантелеймоновке пострадали три человека, среди них девочка 2010 года рождения (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины обстреляли Пантелеймоновку, в результате чего ранения получили три мирных жительницы, среди них девочка 2010 года рождения. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики. В Пантелеймоновке по улице Виноградной, 4 ранена девочка 2010 года рождения. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно о двух пострадавших в населенном пункте женщинах. Мирный жительницы 1959 и 1962 годов рождения получили ранения на улицах Красноармейская и Кирова.

Напомним, что в Петровском районе Донецка пострадала женщина 1960 года рождения. Повреждены жилые дома.

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