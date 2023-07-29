В результате обстрела ВСУ в Калининском районе Горловки ранены два человека

В результате обстрела ВСУ в Горловке ранены два человека Фото: Олег УКЛАДОВ

Вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать территорию Донецкой Народной Республики. Под огонь украинских боевиков попал Калининский район Горловки, где было ранено два человека. Об этом сообщил глава города Иван Приходько.

- В результате обстрела поселка Гурты (Калининский район Горловки) с позиций украинских террористов ранены двое мирных граждан, - написал в телеграм-канле мэр Головки.

Кроме того, военные эксперты из СЦКК ДНР сообщили, что примерно в 19:10 по Калининскому району Горловки вооруженные формирования Украины выпустили пять снарядов калибром 152 мм.

Напомним, что военные эксперты из СЦКК ДНР подтвердили, что 28 июля при обстреле Ворошиловского района Донецка вооруженные формирования Украины использовали реактивную систему залпового огня «HIMARS». Украинские боевики ввели огонь из района населенного пункта Красноармейск.

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