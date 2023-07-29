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НовостиПолитика29 июля 2023 8:11

За 12 часов ВСУ выпустили по Донецку 49 снарядов калибром 155 мм

Мэр Донецка сообщил, что город 15 раз подвергся обстрелам со стороны ВСУ за 12 часов
Владислав ГУЩИН
За 12 часов город Донецк 15 раз подвергся обстрелам со стороны ВСУ (архивное фото)

За 12 часов город Донецк 15 раз подвергся обстрелам со стороны ВСУ (архивное фото)

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за 12 часов выпустили по столице ДНР 49 снарядов калибром 155 мм. Об этом сообщает глава города Донецка Алексей Кулемзин, со ссылкой на данные представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- За период с 21:00 28 июля до 9:00 29 июля, по информации СЦКК ДНР, город Донецк 15 раз подвергся обстрелам со стороны украинских фашистов. В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов укронацисты выпустили 49 снарядов калибром 155 мм, - написал в телеграм-канале мэр города.

Напомним, что примерно с 07:55 вооруженные формирования Украины выпустили по Донецку и Макеевке 21 снаряд из натовской артиллерии калибром 155 миллиметров. Украинские боевики ввели огонь из районов населенных пунктов Яснобродовка, Орловка и Семеновка.

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