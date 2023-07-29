СЦКК ДНР: 28 июля при обстреле Ворошиловского района Донецка ВСУ использовали РСЗО «HIMARS»

Попадание ракеты возле здания по улице Горького. Фото: СЦКК ДНР

Военные эксперты из СЦКК ДНР подтвердили, что 28 июля при обстреле Ворошиловского района Донецка вооруженные формирования Украины использовали реактивную систему залпового огня «HIMARS». Украинские боевики ввели огонь из района населенного пункта Красноармейск.

- Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Красноармейск, из РСЗО M142 HIMARS с применением ракет М-31 (осколочная). Зона ответственности 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригады (командир – полковник Храпач Дмитрий Александрович), - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР сообщили, что в результате этого обстрела ранение получил парень 2003 года рождения, а также мужчина 1983 года рождения.

- Зафиксированы повреждения по пяти адресам. Административное здание по улице Горького. ГОУ ВПО «ДонНТУ», учебный корпус № 6 по проспекту Дзержинского. Проспект Дзержинского, 2 - многоквартирный жилой дом. Проспект Комсомольский, 33 - многоквартирный жилой дом, также поврежден автомобиль. Улица Челюскинцев, 55 - многоквартирный жилой дом, - добавили военные эксперты.

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