Специалисты из Сахалина восстанавливают гимназию в Шахтерске

В Шахтерске почти завершается ремонт фасада городской Гимназии. Фото: Шатов/ТГ

Специалисты из Сахалина заканчивают ремонт фасада гимназии в Шахтерске. Также строители шеф-региона утеплили его 5-сантиметровым слоем стекловаты. Об этом сообщает глава администрации города Шахтерска Александр Шатов.

- Специалисты из Сахалина обновили фасад здания декоративной штукатуркой в пастельных тонах — неяркий желтый, коралловый и серо-голубой. А также утеплили его 5-сантиметровым слоем стекловаты. Цветовую гамму для фасада выбирали в школьных чатах онлайн-голосованием. Участвовали в голосовании все, кто был заинтересован — ученики, учителя, родители, бабушки и дедушки, - отметил мэр города.

Напомним, ранее Александр Шатов сообщил, что строители из Сахалинской области помогают восстановить общеобразовательную школу №18 в Шахтерске. Специалисты уже положили новую кровлю и восстановили школьное крыльцо. Выполнили также капитальный ремонт бетонной отмостки по периметру фундамента школы. Восстановили школьное крыльцо.

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