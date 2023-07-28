Специалисты из Сахалина восстанавливают школу в Шахтерске

Регионы-шефы активно участвуют в ремонте школ, детсадов и других соцобъектов Республики. Фото: Шатов/ТГ

Строители из Сахалинской области помогают восстановить общеобразовательную школу №18 в Шахтерске. Специалисты уже положили новую кровь и восстановили школьное крыльцо. Об этом сообщил глава города Александр Шатов.

— Специалисты региона-шефа проводят капитальный ремонт школы № 18. Рабочие уже положили кровлю. Профильный настил сделан из качественного прочного материала. Теперь ученики и учителя будут уверены, что ни снег, ни дождь не послужат причиной холода и сырости внутри школы. Выполнили также капитальный ремонт бетонной отмостки по периметру фундамента школы. Восстановили школьное крыльцо, — поделился мэр в своем телеграм-канале.

Шатов добавил, что сахалинцы доставили для школы современный лестницы.

— Входные группы общеобразовательных учреждений обязаны быть максимально безопасными, удобными и аккуратными. Именно такие лестницы поставили сахалинские подрядчики, — отметил градоначальник.

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