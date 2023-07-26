Котельная «Новотрубная» в Мариуполе готова на 40%. Фото: ППК «Фонд развития территорий»

В Мариуполе котельная мощностью 75 МВт на улице Новотрубной готова на 40%. В предстоящем осенне-зимнем периоде она обеспечит теплом жителей 233 многоквартирных домов, а также 49 социальных учреждений. Об этом сообщает ППК «Фонд развития территорий».

- Работы идут по графику. В настоящее время на объекте специалисты ППК «Фонд развития территорий» и АО «ГК «ЕКС» выполнили гидроизоляцию и обратную засыпку фундамента дымовой трубы с послойным уплотнением, провели бетонирование фундамента, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что из Смоленской области доставлены и уже установлены три водогрейных котла каждый мощностью по 25 МВт. Котельную «Новотрубная» в Мариуполе введут в эксплуатацию в октябре 2023 года.

Напомним, что Ленобласть восстанавливает Центр детского и юношеского творчества в Мариуполе. Шеф-регион проводит капитальный ремонт всего здания. Уже подготовлена чаша бассейна, сейчас проводятся гидроиспытания.

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