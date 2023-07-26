В Мариуполе завершают подготовку к сдаче в эксплуатацию еще шести девятиэтажек

Военстрой с опережением графика готовит к заселению шесть девятиэтажек в Мариуполе. Фото: ДАН

В Мариуполе военно-строительная компания завершает подготовку к сдаче в эксплуатацию еще шести девятиэтажек жилого комплекса «Невский». Об этом сообщает ППК «ВСК».

- Специалисты Военно-строительной компании (ВСК) с опережением графика завершают подготовку к заселению шести девятиэтажных домов в районе улиц Ленина и Куприна нового ЖК «Невский» в Мариуполе. Общая площадь участка — 253 449 кв. метров, - отмечают в компании.

Там добавили, что сейчас практически полностью готовы три дома на 869 квартир, которые сдадут с полной отделкой, сантехникой и кухонными гарнитурами. Также в квартирах есть электроплита, мойка, шкафы и тумбы.

Кроме того, еще в трех многоэтажках заканчивают внутреннюю отделку, монтируют кухонное оборудование и мебель, проверяют инженерные сети, а также завершают благоустройство придомовой территории.

Напомним, что строители Ленинградской области реставрируют двухэтажный жилой дом на одной из старинных улочек Мариуполя. Они восстановили весь конструктив, возвели новую кровлю, заменили оконные и дверные блоки, произвели утепление фасада по технологии «мокрый фасад».

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