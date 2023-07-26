400 детей из Мариуполя отправились на отдых в Санкт-Петербург

Лагерь «Дружных» находится в сосновом бору в 60 км к северо-западу от Санкт-Петербурга. Фото: пресс-служба лагеря

В Санкт-Петербургском лагере «Дружных» началась смена для 400 детей из Мариуполя. Школьники посетят творческие лаборатории, фестивали и встречи с известными спортсменами и деятелями культуры. Об этом рассказал губернатор северной столицы Александр Беглов.

— В лагере «Дружных» начинаем четвертую смену для 400 ребят из города-побратима Мариуполя. Часто приезжаю в лагерь, общаюсь с детьми и вижу, какую колоссальную работу проводят наши педагоги, вожатые и весь персонал. Каждый заезд уникален, — поделился глава Санкт-Петербурга в своем телеграм-канале. — Надеюсь, предстоящие две недели запомнятся ребятам, и они увезут с собой теплые воспоминания о Петербурге. Мы очень старались.

Беглов добавил, что дети уже посмотрели футбольный матч «Зенит» – «Ахмат». Их ждут развлекательные и образовательные мероприятия, а также экскурсии.

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