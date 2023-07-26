ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка пять ракет из РЗСО

Последствия обстрела Киевского района Донецка
Фото: Иван ЖИЛЯК
Вооруженные формирования Украины выпустили по Киевскому району Донецка пять ракет из реактивной системы залпово огня. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению:20:05 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район), выпущено пять ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.
Отметим, что под огонь украинских боевиков попала улица Листопрокатчиков. В многоэтажном доме повреждено остекление.
Напомним, что вооруженные формирования Украины примерно с 16:50 выпустили по столице ДНР 22 снаряда из натовской артиллерии калибром 155 миллиметров и 15 ракет из реактивной системы залогово огня.
Кроме того, с 14.55 до 15.35 обстрелам со стороны украинских войск подверглись Петровский и Киевский районы Донецка и Червоногвардейский район Макеевки. Украинские войска выпустили за это время по населенным пунктам в общей сложности 40 снарядов натовского калибра 155 миллиметров.
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