СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Донецку 37 снарядов из артиллерии и РЗСО

ВСУ выпустили по Донецку 37 снарядов из артиллерии и РЗСО (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины примерно с 16:50 выпустили по столице ДНР 22 снаряда из натовской артиллерии калибром 155 миллиметров и 15 ракет из реактивной системы залогово огня. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:50 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район), выпущено 15 ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что с 17:00 по 17:15 из района населенного пункта Галицыновка украинские боевики выпустили 15 снарядов из артиллерии. Под огонь ВФУ попали Кировский и Куйбышевский районы города.

Позже с 17:20 до 17:25 по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка вооруженные формирования Украины выпустили еще семь снарядов из натовской артиллерии.

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