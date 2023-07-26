ВСУ выпустили 40 снарядов из артиллерии по Донецку и Макеевке Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили 40 снарядов из артиллерии по Донецку и Макеевке. Украинские боевики за 40 минут семь раз обстреляли Донецк и три раза Макеевку. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению 14:55 – населенный пункт Желанное Первое – город Донецк (Петровский район), выпущено три снаряда калибром 155 мм, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, с 14.55 до 15.35 обстрелам со стороны украинских войск подверглись Петровский и Киевский районы Донецка и Червоногвардейский район Макеевки. Украинские войска выпустили за это время по населенным пунктам в общей сложности 40 снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

Напомним, что вооруженные формирования Украины за 15 минут три раза открыли огонь Горловке, выпустив 11 артиллерийских снарядов. Под огнем боевиков оказался Никитовский район.

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