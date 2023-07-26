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НовостиПолитика26 июля 2023 10:49

ВСУ выпустили 11 артиллерийских снарядов по Горловке за 15 минут

Украинские боевики за 15 минут три раза обстреляли Никитовский район Горловки
Виктория ПОДАРОВА
Город вновь оказался под огнем ВСУ (архивное фото)

Город вновь оказался под огнем ВСУ (архивное фото)

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за 15 минут три раза открыли огонь Горловке, выпустив 11 артиллерийских снарядов. Под огнем боевиков оказался Никитовский район. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 13:05 зафиксирован обстрел Никитовского района Горловки с позиций украинских боевиков, расположенных в Дзержинске. ВСУ выпустили по городу четыре снаряда калибром 152 мм, — отметили в СЦКК ДНР.

Обстрел района возобновился в 13:10 и 13:20. Украинские боевики выпустили по городу еще семь артиллерийских снарядов калибром 152 мм со своих позиций в Дзержинске.

Напомним, что за сутки ВФУ ранили четырех мирных жителей в ДНР. Под огнем оказались восемь городов региона, включая Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватую.

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