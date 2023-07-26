ВСУ выпустили 11 артиллерийских снарядов по Горловке за 15 минут

Город вновь оказался под огнем ВСУ (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины за 15 минут три раза открыли огонь Горловке, выпустив 11 артиллерийских снарядов. Под огнем боевиков оказался Никитовский район. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Около 13:05 зафиксирован обстрел Никитовского района Горловки с позиций украинских боевиков, расположенных в Дзержинске. ВСУ выпустили по городу четыре снаряда калибром 152 мм, — отметили в СЦКК ДНР.

Обстрел района возобновился в 13:10 и 13:20. Украинские боевики выпустили по городу еще семь артиллерийских снарядов калибром 152 мм со своих позиций в Дзержинске.

Напомним, что за сутки ВФУ ранили четырех мирных жителей в ДНР. Под огнем оказались восемь городов региона, включая Донецк, Макеевку, Горловку и Ясиноватую.

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