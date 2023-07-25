За 12 часов ВСУ выпустили по Донецку 130 снарядов из артиллерии и РЗСО

Донецк 32 раза подвергался обстрелам со стороны ВФУ (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за 12 часов выпустили по столице ДНР 106 снарядов калибром 155 мм и 24 ракеты из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщает глава города Донецка Алексей Кулемзин, со ссылкой на данные представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- За период с 9:00 до 21:00 25 июля, по информации СЦКК ДНР, город Донецк и присоединенные территории 32 раза подверглись обстрелам со стороны вооруженных формировании Украины. В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов, а также поселка Александровка и Старомихайловка укронацисты выпустили 106 снарядов калибром 155 мм и 24 ракеты из РСЗО, - написал в телеграм-канале мэр города.

Алексей Кулемзин добавил, что за это время было ранено три человека в Куйбышевском районе Донецка и в поселке Старомихайловка, а также обнаружена противопехотная мина «Лепесток» в Петровском районе.

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