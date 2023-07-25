СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 20 ракет из РСЗО

ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 20 ракет из РСЗО (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины выпустили по Донецку и Макеевке 20 ракет из реактивной системы залпового огня. Под огонь украинских боевиков попал Петровский район столицы ДНР и Червоногвардейский район Макеевки. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Зафиксирован обстрел со стороны вооруженный формирований Украины по направлению: 19:50 – населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский район), выпущено пять ракет из РСЗО, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, в 20:00 вооруженные формирования Украины продолжили обстрел Петровского района Донецка, выпустив десять ракет из реактивной системы залпового огня. Также военные эксперты в 20:05 зафиксировали обстрел Червоногвардейского района Макеевки. Украинские боевики выпустили пять снарядов из РЗСО.

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