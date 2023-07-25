СЦКК ДНР: 24 июля при обстреле Куйбышевского района Донецка ВСУ применили РСЗО «Град»

Последствие обстрела Куйбышевского района Донецка. Фото: СЦКК ДНР

Военные эксперты из СЦКК ДНР подтвердили, что 24 июля при обстреле Куйбышевского района Донецка вооруженные формирования Украины применили ракеты из реактивной системы залпового огня «Град». Также специалисты уточнили направление ведения огня.

- Противник вел огонь со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Уманское, из РСЗО БМ-21 «Град». Зона ответственности 110-й отдельной механизированной бригады (командир - полковник Чумак Николай Николаевич) и 53-я отдельная механизированная Бригада (командир – полковник Китенко Дмитрий Анатольевич), - отмечают в ведомстве.

В СЦКК ДНР добавили, что в результате этого обстрела по улице Куйбышева,143 «е» ранена женщина 1976 года рождения. Военные эксперты зафиксировали повреждения по четырем адресам. Было прямое попадание в ООО «Комбинат пищевых продуктов» с последующим возгоранием по улице Куйбышева, 143 «е». Также в ООО «Купи-Дон» по улице Куйбышева, 143 «д» повреждены два грузовых автомобиля и по улице Бродского, 6, 8 повреждены частные жилые дома.

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