ВСУ за сутки ранили четырех мирных жителей ДНР

ВСУ уже третий день подряд выпускают свыше 200 боеприпасов по ДНР за сутки Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за сутки 58 раз открыли огонь по ДНР, выпустив 222 боеприпаса. В результате обстрела пострадали четыре мирных жителя Донецка, Старомихайловки и Горловки. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— На донецком направлении противник совершил 48 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском — 4 обстрела из артиллерии 152 мм. На ясиноватском — 4 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм, а на волновахском — 2 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм. Повреждены 17 жилых домов в Куйбышевском и Петровском, Ворошиловском и Киевском районах Донецка, Старомихайловке, а также 4 объекта гражданской инфраструктуры, — отметили в ведомстве.

Военные эксперты СЦКК ДНР добавили, что под огнем украинских боевиков оказались восемь городов Республики — Горловка, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Александровка, Петровское и Красная Поляна.

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