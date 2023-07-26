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НовостиПолитика26 июля 2023 5:56

ВСУ за сутки ранили четырех мирных жителей ДНР

Украинские боевики 58 раз обстреляли ДНР, выпустив 222 боеприпаса
Виктория ПОДАРОВА
ВСУ уже третий день подряд выпускают свыше 200 боеприпасов по ДНР за сутки

ВСУ уже третий день подряд выпускают свыше 200 боеприпасов по ДНР за сутки

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за сутки 58 раз открыли огонь по ДНР, выпустив 222 боеприпаса. В результате обстрела пострадали четыре мирных жителя Донецка, Старомихайловки и Горловки. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— На донецком направлении противник совершил 48 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском — 4 обстрела из артиллерии 152 мм. На ясиноватском — 4 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм, а на волновахском — 2 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм. Повреждены 17 жилых домов в Куйбышевском и Петровском, Ворошиловском и Киевском районах Донецка, Старомихайловке, а также 4 объекта гражданской инфраструктуры, — отметили в ведомстве.

Военные эксперты СЦКК ДНР добавили, что под огнем украинских боевиков оказались восемь городов Республики — Горловка, Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк, Макеевка, Александровка, Петровское и Красная Поляна.

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