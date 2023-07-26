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НовостиОбщество26 июля 2023 14:27

Минкультуры ДНР передало оборудование от «Росконцерта» 13 дворцам культуры Республики

24 июля Минкультуры ДНР доставило 13 комплектов звукового оборудования дворцам культуры Республики
Владислав ГУЩИН
Минкультуры ДНР передало оборудование от «Росконцерта» 13 дворцам культуры Республики. Фото: Пресс-служба Министерства культуры ДНР

Минкультуры ДНР передало оборудование от «Росконцерта» 13 дворцам культуры Республики. Фото: Пресс-служба Министерства культуры ДНР

Министерство культуры Донецкой Народной Республики передало оборудование от «Росконцерта» 13 дворцам культуры региона, на очереди еще 38. Об этом ДАН рассказали в пресс-службе ведомства.

- 24 июля 2023 г. по инициативе Министерства культуры РФ в ДНР было доставлено 13 комплектов звукового оборудования культурно-досуговым учреждениям. Оборудование закуплено и доставлено ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ». Среди оборудования беспроводные радиосистемы с ручными микрофонами, 16-каналовые микшеры, акустические системы, стойки для сабвуферов и микрофонов. С 26 июля концертным залам начата передача нового оснащения, - отметили в ведомстве.

Напомним, что Министерство образования и науки России определило список объектов вузов и научных организаций в Донецкой Народной Республике, которые нуждаются в восстановлении. До 2025 года отремонтировать планируют 239 объектов вузов и научных учреждений, а до конца 2023 года отремонтируют 68 объектов вузов и 6 научных организаций.

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