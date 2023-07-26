Минкультуры ДНР передало оборудование от «Росконцерта» 13 дворцам культуры Республики. Фото: Пресс-служба Министерства культуры ДНР

Министерство культуры Донецкой Народной Республики передало оборудование от «Росконцерта» 13 дворцам культуры региона, на очереди еще 38. Об этом ДАН рассказали в пресс-службе ведомства.

- 24 июля 2023 г. по инициативе Министерства культуры РФ в ДНР было доставлено 13 комплектов звукового оборудования культурно-досуговым учреждениям. Оборудование закуплено и доставлено ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ». Среди оборудования беспроводные радиосистемы с ручными микрофонами, 16-каналовые микшеры, акустические системы, стойки для сабвуферов и микрофонов. С 26 июля концертным залам начата передача нового оснащения, - отметили в ведомстве.

Напомним, что Министерство образования и науки России определило список объектов вузов и научных организаций в Донецкой Народной Республике, которые нуждаются в восстановлении. До 2025 года отремонтировать планируют 239 объектов вузов и научных учреждений, а до конца 2023 года отремонтируют 68 объектов вузов и 6 научных организаций.

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