Минобрнауки РФ заявило, что в восстановлении нуждаются 239 объектов вузов и научных организаций ДНР

Ремонт организаций запланирован до 2025 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министерство образования и науки России определило список объектов вузов и научных организаций в ДНР, которые нуждаются в восстановлении. До 2025 года отремонтировать планируют 239 объектов вузов и научных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

— Минобрнауки России провело мониторинг потребности в восстановлении инфраструктуры подведомственных вузов и научных учреждений в новых регионах. В ДНР в 2023–2025 годах в этих работах нуждаются 239 объектов вузов и научных учреждений, из них в 2023 году — 68 объектов вузов и 6 научных организаций, — отметили в ведомстве.

Напомним, что учебный год для вузов ДНР продолжится в дистанционном формате. Высшие учебные заведения в ЛНР, Херсонской и Запорожской областях будут работать в очном режиме. Тем временем в Республике продолжается приемная кампания. Абитуриенты могут подать заявления в вузы Донецка, Макеевки, Горловки и Мариуполя.

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