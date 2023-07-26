«Движение первых» отправило 30 тысяч наборов первоклассников в новые регионы России

Школьные наборы от РДДМ раздадут первоклассникам новых регионов России к 1 сентября. Фото: пресс-служба движения

Российские движение детей и молодежи «Движение первых» совместно с министерством просвещения РФ, Росмолодежью, Народным фронтом, партией «Единая Россия» и другими организациями собрало 30 тысяч школьных наборов для будущих первоклассников. Их получат дети из новых регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе движения.

— К 1 сентября Движение Первых подготовило специальные наборы первоклассника для ребят в новых регионах. Все самое необходимое: рюкзак, дневник, тетради, пишущие принадлежности, наборы для творчества и многое другое получат все девчонки и мальчишки, — подчеркнул председатель РДДМ Григорий Гуров. — В свою очередь, мы стремимся сделать День Знаний для каждого первоклассника настоящим праздником, а также помочь родителям в подготовке к учебному году.

Первоклассники новых регионов получат рюкзак, дневник, полный канцелярский набор школьника, блокнот-планер, светоотражатель, значок. Кроме того, в набор войдут предметы для творчества — краски, кисточки, фломастеры и цветные карандаши, пластилин, набор цветных бумаг и картон.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

400 детей из Мариуполя отправились на отдых в Санкт-Петербург

Школьники из Мариуполя посетят творческие лаборатории в лагере «Дружных» в Санкт-Петербурге (подробнее)