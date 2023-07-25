Специалисты из Ямала поострят новый МФЦ в Волновахе

Строительство МФЦ В Волновахе. Фото: Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО

Специалисты из Ямала поострят новый многофункциональный центр в Волновахе. В новом двухэтажном здании необходимые услуги смогут получать 300 человек в день. Об этом сообщает департамент строительства и жилищной политики ЯНАО.

- Уже готов фундамент объекта, строители укладывают плиты перекрытия подвала. Старое здание пострадало от боевых действий украинских террористов и не подлежало восстановлению, его снесли. Новый современный многофункциональный центр построят с соблюдением российских технических регламентов по разработанному проекту, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что многофункциональный центр будет рассчитан и на обслуживание маломобильных граждан. Также территорию учреждения благоустроят и озеленят, оборудуют парковку. Для посетителей с малышами будет предусмотрена детская игровая зона.

Напомним, что в Снежном завершается ремонт нового отделения многофункционального центра. Уже в ближайшее время оно примет первых посетителей. Сейчас строители ремонтируют кровлю и фасад.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В новых регионах России открылись 78 центров занятости

В них обратились почти 55 тысяч человек (подробнее)