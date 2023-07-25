Специалисты из Ямала поострят новый МФЦ в Волновахе

Строительство МФЦ В Волновахе. Фото: Департамент строительства и жилищной политики ЯНАО
Специалисты из Ямала поострят новый многофункциональный центр в Волновахе. В новом двухэтажном здании необходимые услуги смогут получать 300 человек в день. Об этом сообщает департамент строительства и жилищной политики ЯНАО.
- Уже готов фундамент объекта, строители укладывают плиты перекрытия подвала. Старое здание пострадало от боевых действий украинских террористов и не подлежало восстановлению, его снесли. Новый современный многофункциональный центр построят с соблюдением российских технических регламентов по разработанному проекту, - отмечают в ведомстве.
Там добавили, что многофункциональный центр будет рассчитан и на обслуживание маломобильных граждан. Также территорию учреждения благоустроят и озеленят, оборудуют парковку. Для посетителей с малышами будет предусмотрена детская игровая зона.
Напомним, что в Снежном завершается ремонт нового отделения многофункционального центра. Уже в ближайшее время оно примет первых посетителей. Сейчас строители ремонтируют кровлю и фасад.
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