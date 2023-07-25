В новых регионах России открылись 78 центров занятости

Работу смогли найти порядка 44 тысяч жителей новых регионов России. Фото: Минугля и энергетики ДНР

78 отделений центра занятости открылись в новых регионах России. 80% обратившихся в них жителей смогли найти работу. Всего услугами центров воспользовались почти 55 тысяч человек. Об этом рассказал глава Минтруда России Антон Котяков на заседании Президиума Совета законодателей.

— В новых регионах на сегодняшний день действуют 78 центров занятости населения. В них обратились уже почти 55 тысяч человек, и больше 80% из них уже трудоустроены. То есть, более 44 тысяч человек мы уже трудоустроили, — отметил министр.

Котяков подчеркнул, что в новых регионах началось переобучение специалистов в рамках проекта «Демография». С 20 июня 2023 года для граждан доступны 690 программ от 66 образовательных организаций. Уже поданы 462 заявки, первые соискатели начали обучение.

Напомним, что ранее в Мариуполе стартовал проект «Содействие занятости» по профессиональному обучению». С его помощью жители приморского города смогут получить новую профессию или квалификацию.

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