Ремонт МФЦ в Снежном завершится в ближайшее время

Отделение скоро сможет принять первых посетителей. Фото: Минстрой ДНР

В Снежном завершается ремонт нового отделения многофункционального центра. Уже в ближайшее время оно примет первых посетителей. Сейчас строители ремонтируют кровлю и фасад. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительства и ЖКХ Донецкой Народной Республики.

— В городе Снежное строители продолжают ремонтировать помещение будущего МФЦ. Новое отделение рассчитано на 5 окон приема граждан. Специалисты ремонтируют крышу и фасад. Обустраиваю пандус и новую вход для маломобильных граждан. Меняют двери, системы отопления, водоснабжения и водоотведения. Занимаются отделкой помещения и кондиционированием, — отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее в Мариуполе привели к общероссийскими показателям первое отделение МФЦ. Сотрудники этого отделения за время работы центра приняли около 35 тысяч заявлений и оказали около 13 тысяч услуг.

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