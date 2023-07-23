В Куйбышевском районе Донецка снаряды попали в жилой дом и гараж

Прифронтовой Куйбышевский район под постоянным огнем ВСУ Фото: Иван ЖИЛЯК

Сегодня, 23 июля, в Куйбышевском районе Донецка в результате обстрела ВСУ снаряд попал в жилой дом на улице Румынской. Об этом сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- Пострадали фасад, кровля и остекление частного дома по улице Румынской. Также произошло прямое попадание в гараж, - рассказал донецкий градоначальник.

Ранее сообщалось, что столица ДНР четырнадцать раз подверглась обстрелам ВСУ с 21:00 22 июля до 9:00 23 июля. В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов города укронацисты выпустили 52 снаряда калибром 155 мм (стандарт НАТО).

Напомним, что вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки 56 раз обстреляли Республику, выпустив по ее территории 175 снарядов и ракет. В результате, по данным СЦКК ДНР, одна женщина погибла, еще три мирных жителя ранены.

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