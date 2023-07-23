Одна женщина погибла, еще три мирных жителя ранены в результате обстрелов ВСУ в ДНР за сутки

Украинские боевики ведут огонь по жилым массивам Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки 56 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив по ее территории 175 снарядов и ракет. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Под вражеским огнем оказались районы шести населенных пунктов Республики: Горловка (Никитовский район), Михайловка, Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район), Луганское, - говорится в сводке СЦКК.

По каналам СЦКК поступили сведения о гибели женщины в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили трое мирных жителей в Киевском районе Донецка и Червоногвардейском районе Макеевки.

Повреждены девять жилых домостроений в Киевском, Кировском и Петровском районах Донецка. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры - не зафиксировано.

На донецком направлении противник совершил 50 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском – три обстрела из артиллерии 152 мм. На ясиноватском – три обстрела из артиллерии 155 и 152 мм.

Напомним, что в предыдущие сутки ВСУ 38 раз открывали огонь по региону.

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