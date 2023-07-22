Шесть жилых домов повреждены в Донецке в результате обстрелов ВСУ 21 июля

Фиксация последствий обстрела Куйбышевского района Донецка. Фото: СЦКК ДНР

Жилые дома повреждены в Донецке после обстрелов ВСУ 21 июля. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Повреждены 6 жилых домостроений в Куйбышевском, Кировском, Киевском и Петровском районах Донецка. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры - не зафиксировано, - заявили там.

Уточняется, что в результате обстрелов была ранена мирная жительница.

- Поступили сведения о ранении гражданского лица - женщины, в Кировском районе Донецка, - говорится в телеграм-канале представительства.

По данным СЦКК, всего за сутки территория ДНР подверглась украинским обстрелам 38 раз. Помимо Донецка, под огнем оказались Горловка, Зайцево, Ясиноватая и Старомихайловка. В их направлении ВСУ выпустили 155 боеприпасов из РСЗО и артиллерии калибра 155 и 152 мм.

Напомним, 21 июля ВСУ выпустили ракету «Ураган» в жилой массив Куйбышевского района Донецка. В результате обстрела пострадал многоквартирный дом по улице Словацкой. Обошлось без жертв.

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