Украинский снаряд попал в многоквартирный дом в Кировском районе Донецка, ранена женщина

Город продолжает находиться под огнем украинской артиллерии. Фото: СЦКК ДНР

В результате обстрела ВСУ в Кировском районе Донецка один из снарядов попал в многоквартирный жилой дом. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженных формирований Украины городов Республики: город Донецк, Кировский район - улица Бойченко, 13 - прямое попадание в многоквартирный жилой дом, - проинформировали там.

В СЦКК уточнили, что вследствие обстрела Кировского района Донецка была ранена мирная жительница.

- По улице Бойченко, 13 ранена женщина 1968 года рождения, - говорится в телеграм-канале представительства.

Напомним, ранее сообщалось, что за 12 часов ВСУ выпустили по Донецку 69 снарядов из артиллерии и РСЗО. Под огонь украинских боевиков попали Киевский, Кировский, Куйбышевский и Петровский районы.

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