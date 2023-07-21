За 12 часов ВСУ выпустили по Донецку 69 снарядов из артиллерии и РЗСО

Город Донецк 17 раз подвергался обстрелам со стороны ВФУ (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за 12 часов выпустили по столице ДНР 59 снарядов из натовской артиллерии и десять ракет из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщает глава города Донецка Алексей Кулемзин, со ссылкой на данные представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Город Донецк 17 раз подвергался обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины. В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов укронацисты выпустили 59 снарядов калибром 155 мм и 10 ракет из РСЗО, - написал мэр города в телеграм-канале.

Напомним, что по данным СЦКК ДНР, от обстрелов вооруженных формирований Украины за прошлые сутки двое человек получили ранения. Под огнем украинских боевиков оказались десять населенных пунктов.

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