СЦКК ДНР: В результате обстрела ВСУ в Республике ранены два человека

В ДНР ранены двое мирных жителей из-за обстрелов ВФУ Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате очередного обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в ДНР ранения получили двое мирных жителей. ЧП произошло в населенном пункте Старомлиновка. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По состоянию на 15:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики. Населенный пункт Старомлиновка (Великоновоселковский район) по улице Молодежной, 2 ранены мужчина 1949 года рождения и женщина 1952 года рождения, - отмечают в ведомстве.

По данным СЦКК ДНР, около 13:00 вооруженные формирования Украины из района населенного пункта Новоукраинка выпустили по Старомлиновке пять снарядов из натовской артиллерии, где были ранены два мирных жителя.

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