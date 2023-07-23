Донецк четырнадцать раз подвергся украинским обстрелам с девяти часов вечера минувших суток

Жилой дом по улице Чапаева сейчас выгляди так. Фото: СЦКК ДНР

Столица Донецкой Народной Республики четырнадцать раз подверглась обстрелам ВСУ с 21:00 22 июля до 9:00 23 июля. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

- В направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов города укронацисты выпустили 52 снаряда калибром 155 мм (стандарт НАТО), - рассказал в своем телеграм-канале Алексей Валерьевич.

Ранее сообщалось, что в Кировском районе Донецка погибла женщина 1972 г. р., в Киевском – ранены женщины 1936 и 1958 г. р.

В Киевском районе пострадали частные дома по ул. Крупской, Сорочинской, Польской и многоквартирные – по ул. Чапаева. В Кировском районе повреждено частное домовладение по ул. Махарадзе. В Петровском районе пострадал многоквартирный дом по ул. Архитекторов.

Напомним, что вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки 56 раз обстреляли Донецкую Народную Республику, выпустив по ее территории 175 снарядов и ракет.

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