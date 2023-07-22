В ДНР установят более 50 дорожных указателей по пути следования в Крым

В ДНР приступили к установке дополнительных дорожных указателей на маршрутах сухопутного коридора в Крым. Фото: Минтранс ДНР

Более 50 дорожных указателей установят в ДНР по пути следования машин в Крым. Об этом сообщил глава Министерства транспорта Республики Владимир Тужилин.

- Под контролем Минтранса ДНР началась установка дополнительных дорожных указателей на маршрутах сухопутного коридора в Крым. Всего планируется установить более 50 знаков, - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новоазовском районе ДНР развернули пункт помощи для людей, следующих в Крым. Здесь проезжающие могут отдохнуть и получить всю необходимую им помощь. На территории пункта силами сотрудников МЧС были развернуты палатки. На днях там остановились на ночлег 50 фур и одна семья на легковой машине, которая ехала отдохнуть на полуостров. Для них организовали горячее питание и ночлег.

Сообщается также, что в регионе на пунктах оказания помощи по пути следования в Крым круглосуточно дежурят медики и сотрудники МЧС.

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