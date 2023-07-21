В ДНР медики и сотрудники МЧС круглосуточно дежурят на пунктах оказания помощи по пути в Крым

В Новоазовском районе ДНР развернули пункт помощи для людей, следующих в Крым. Фото: МЧС РФ по ДНР

В Новоазовском районе ДНР развернули пункт помощи для людей, следующих в Крым. Здесь проезжающие могут отдохнуть и получить всю необходимую им помощь. Об этом сообщил ДАН глава районной администрации Василий Овчаров.

Он уточнил, что на территории пункта силами сотрудников МЧС были развернуты палатки. На днях там остановились на ночлег 50 фур и одна семья на легковой машине, которая ехала отдохнуть на полуостров.

- Просто они боялись передвигаться ночью. Они остановились, им горячее питание было организовано, туалеты поставили, причем не биотуалеты, а вагончики с кондиционерами, в которых и умыться можно, - отметил Овчаров.

По словам главы администрации, на пунктах оказания помощи по пути в Крым круглосуточно дежурят медики и сотрудники МЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что движение по сухопутному коридору в сторону Крыма осуществляется в штатном режиме. Об этом «КП» заявили в оперативном штабе, который организовывает бесперебойное движение по маршруту сухопутного коридора на полуостров.

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